Kavgayı ayırmak isterken dayak yedi
26.04.2026 09:46
Son Güncelleme: 26.04.2026 10:08
DHA
İstanbul Mecidiyeköy'de bir esnaf, zabıta ekipleriyle işportacılar arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tekme tokat dayak yedi.
İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy 19 Mayıs Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, plaza önünde zabıta ekipleriyle işportacılar arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma sırasında araya girmek isteyen esnaf da olaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
İşportacılar, esnafı yumruk ve tekmelerle dövdü. Çevredekiler kavga eden tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Kavganın ardından işportacılar olay yerinden uzaklaştı.
Dövülen esnaf ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Esnafın tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.
Kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
