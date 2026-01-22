Kayağa gidemediler ama Palandöken'i ayaklarına getirdiler. Köy yolunu piste çevirdiler

22.01.2026 10:09

Tokat'ta, Paladöken'e kayağa gidemeyen vatandaşlar köy yolunu kayak piste çevirip keyifli anlar yaşadılar.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

 

İlçede yaşayan ve her yıl kayak merkezine giden iki arkadaş, bu yıl gidemediler. Kayak takımlarını giyerek köy yoluna çıkan doğaseverler, yolu piste çevirdi.

Bir süre yolda kayak yapan iki arkadaş, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

"KAYAK YAPIYORUZ"

Köy yolunda kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını belirten doğasever Nazif Karakoç, "Palandöken'e gitmeye para olmayınca biz de kendi memleketimizde alternatif yollar aramaya başladık. Muhteşem bir bölgede, muhteşem bir pist yol güzergâhında kayak yapmaya devam ediyoruz." dedi.

