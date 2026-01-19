Kayak yaparken mahsur kalan vatandaşların imdadına JAK Timleri yetişti

Uludağ kayak merkezi sömestr tatilinin de etkisiyle yoğunluk yaşanıyor. Hava şartlarının giderek olumsuzlaşmasıyla kayak merkezinde olumsuz anlar yaşandı. Kayak yapmak için hareket eden bir ekip dağda mahsur kaldı. Hava sıcaklıklarının dondurucu olması kayak ekibi için zor anlara neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen JAK Timi mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başlattı.