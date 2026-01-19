Kayak yaparken mahsur kalan vatandaşların imdadına JAK Timleri yetişti
Bursa'da bulunan Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşların yardımına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri yetişti.
KAYAK EKİBİ MAHSUR KALDI
Uludağ kayak merkezi sömestr tatilinin de etkisiyle yoğunluk yaşanıyor. Hava şartlarının giderek olumsuzlaşmasıyla kayak merkezinde olumsuz anlar yaşandı. Kayak yapmak için hareket eden bir ekip dağda mahsur kaldı. Hava sıcaklıklarının dondurucu olması kayak ekibi için zor anlara neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen JAK Timi mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başlattı.
İLK MÜDAHALE JAK TİMİNDEN
JAK Timi, kısa sürede bölgeye ulaşarak, mahsur kalan vatandaşlara güvenli şekilde müdahale etti. Olayda yaralanan vatandaşlara JAK Timi tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavileri için hastaneye sevk edildi.
