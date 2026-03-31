Kayalık alanlarda yetişiyor. Kilosu 300 liraya alıcı buldu
31.03.2026 13:26
İHA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, baharın gelişiyle birlikte yeniden toplanmaya başlandı.
Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde kayalık alanlarda yetişen çiriş otu, hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çekiyor. Çiriş otu; börek, boranı ve pilav gibi birçok yemekte kullanılırken, aynı zamanda kışlık olarak da hazırlanabiliyor.
Yöre halkı çirişi kavurma ya da otlu börek şeklinde tüketmeyi tercih ediyor.
Göksun'da yaşayan vatandaş Halil İbrahim Algan, Değirmendere çirişinin diğer bölgelerde yetişen türlerden farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Yüksek rakımlarda yetişmesi, dayanıklılığı ve kendine has hoş tadıyla öne çıkıyor. Kayalık alanlarda yetiştiği için vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip" dedi.
Çiriş toplamanın oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ifade eden Algan, "Ortalama 70 kilogram ürün toplamak için yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptık. Ürünün kilosu şu anda 300 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu.
Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği söylenen şifalı ot, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.
Mart ayının ortalarından itibaren Şemdinli’nin taşlık ve çalılık alanlarından toplanan çiriş otu, temizlenip ayıklandıktan sonra satışa sunuluyor. Yumurtalı kavurma, çorba, sulu yemek ve pilavda kullanılan çiriş otu, sofraların adeta vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
