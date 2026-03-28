Kayısı bahçeleri beyaza büründü. Üretici umutlu, bereketli bir hasat bekleniyor
28.03.2026 10:05
İHA
Baskil'de kayısı bahçeleri çiçek açtı, beyaza bürünen ağaçlar havadan görüntülendi. Geçen yıl don olayında zarar gören üreticiler bu sezon hasada umutla bakıyor.
Baskil ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde kayısı ağaçları çiçek açtı. Çiçeklerin açmasıyla beyaza bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Malatya ile birlikte Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Baskil'de geçen yıl yüzyılın don olayı büyük hasar bıraktı.
ÇİÇEKLENME ÜRETİCİYE UMUT OLDU
Bahçelerin büyük bir bölümünü soğuklar vurmuş, pek çok üretici ise sezonu değerlendirememişti. Bu yılki çiçeklenme ise bölge sakinlerine yeniden ümit oldu.
ÜRETİCİ MEMNUN
Ağaçların çiçek açmasından memnun olduklarını, dile getiren köy sakinlerinden Hitamin Gündoğan, hava şartların olumlu ilerlemesiyle beraber bereketli bir hasat beklediklerini söyleyerek devam etti:
"Geçen sene Elazığ ve Malatya'da don oldu. Bu sene de çiçekler açtı. Sonrasında neler olacağını bilemiyoruz, Allah bilir ama umutluyuz. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.