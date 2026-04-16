Kaynak suyunda yetişiyor. Kilosu 300 liraya alıcı buluyor

Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, ilçede geçmişte yapılan alabalık yetiştiriciliğinin bir süre durduğunu, yeniden canlandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kaygısız, "İlk etapta üç havuzla başladık. Talep artınca üretim de arttı. Kaynak suyumuzdan çıkan ve içme suyu hattından dışarı giden suyu değerlendirmiş olduk. Şu anda aylık yaklaşık bir ton üretim yapıyoruz ve pazar sıkıntısı yaşamıyoruz" dedi.