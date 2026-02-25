Kayseri'de 8 milyon yıllık keşif. Tek bir canlıya ait olduğu düşünülüyor
25.02.2026 15:52
İHA
Kayseri'deki yaklaşık 8 milyon yıllık tarihe ışık tutan kazılarda, daha önceki buluntulardan daha genç olduğu değerlendirilen yeni fosil parçaları bulundu.
Kayseri'de 7,7 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında 2025 yılında da çok sayıda fosil gün yüzüne çıkarıldı. Son yapılan çalışmalarda 103 parça bulunurken, bu parçaların yapılan incelemelere göre daha önce bulunan türlerden daha genç bir türe ait olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bulunan fosil parçalarının tek bir canlıya ait olduğu düşünülüyor.
Bölgeden çıkarılan parçalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet veren Bilim Merkezi'nde yapılan ayaklandırma çalışmalarının ardından sergileniyor.
Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, "Çevril-Taşhan bölgesinde çıkan 5 hortumlu kafatası ve bir karnivor, yani etçil alt çenesi ile beraber önemli buluntulara rastladık'' dedi.
2025 yılındaki buluntularda toplam 103 parça bulunduğunu aktaran Oğuzhan Köylüoğlu, ‘’Eserler aslında bize Anadolu'nun coğrafi, iklimsel ve habitat olarak ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Geçmişte yaşayan bu canlılar, Anadolu'nun o tarihten günümüze nasıl değiştiğini gösteren izler'' ifadelerini kullandı.
Anadolu'nun Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir kara köprüsü olduğunu, bu nedenle çok değerli fosil bulgularına rastlandığını söyleyen uzman isim, ‘’Bunlardan biri de Kayseri'de bulunan Yamula Barajı lokalitesi. Bu lokalitede çok farklı türler yaşamış. Bölgede bir de primat bulgusuna rastlarsak, alan bilimsel camia açısından daha değerli kılınabilir'' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise amaçlarının gençlere yapacakları bilimsel çalışmalarda fırsat vermek olduğunu söyledi.
Büyükkılıç, ‘’Kayseri'miz yeraltı zenginlikleriyle ve doğal güzellikleriyle ayrı bir önem arz ediyor. Amacımız gençlerimize bilimsel olarak yapılacak çalışmalarda destek vermek, onları yüreklendirmek ve gayretlerimizi sürdürmek" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.