Kayseri'de 8 milyon yıllık keşif. Tek bir canlıya ait olduğu düşünülüyor

Kayseri'de 7,7 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında 2025 yılında da çok sayıda fosil gün yüzüne çıkarıldı. Son yapılan çalışmalarda 103 parça bulunurken, bu parçaların yapılan incelemelere göre daha önce bulunan türlerden daha genç bir türe ait olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bulunan fosil parçalarının tek bir canlıya ait olduğu düşünülüyor.