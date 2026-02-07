Kayseri'de binlerce yıllık gelenek yaşatılıyor

Gültekin, "Bir halının motifinde, 3 bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan bir annemizin duygularından, 30 yıl önce Yahyalı'mızın bir köyündeki genç kızımızın hayallerine kadar motifleri kesintisiz bir şekilde görebiliyoruz" diye konuştu.

"Keskencelik" geleneği hakkında bilgi veren Gültekin, şunları kaydetti:

"Keskencelik, halı dokuma bittiği zaman, bu halının bitirilmesi sevincini kutlamak için yapılan kutlama. İşte o zamanki imkanlara göre ne varsa elde, bisküvi arası lokum, üzüm gibi, bunlarla o sevincin kutlanmasıdır.''