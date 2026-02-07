Kayseri'de binlerce yıllık gelenek yaşatılıyor
07.02.2026 16:01
AA
Kayseri'nin el dokuması halılarıyla ünlü Yahyalı ilçesinde binlerce yıllık "keskencelik" geleneği yaşatılıyor.
Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan ve uzun süreli dokumalardan sonra tamamlanan halılar için yapılan kutlama anlamına gelen "keskencelik" geleneği, Yahyalı ilçesinde devam ettiriliyor.
Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, 3 bin yıllık bir tarihe sahip bir toplumun tüm yaşanmışlıklarının halının üstündeki motiflerle sanata dönüştüğünü söyledi.
Gültekin, "Bir halının motifinde, 3 bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan bir annemizin duygularından, 30 yıl önce Yahyalı'mızın bir köyündeki genç kızımızın hayallerine kadar motifleri kesintisiz bir şekilde görebiliyoruz" diye konuştu.
"Keskencelik" geleneği hakkında bilgi veren Gültekin, şunları kaydetti:
"Keskencelik, halı dokuma bittiği zaman, bu halının bitirilmesi sevincini kutlamak için yapılan kutlama. İşte o zamanki imkanlara göre ne varsa elde, bisküvi arası lokum, üzüm gibi, bunlarla o sevincin kutlanmasıdır.''
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise ilçenin el dokuması halılarıyla bilindiğini söyledi.
Eskiden 5 bin tezgahta halı dokunduğunu anımsatan Öztürk, şu an ise bu sayının azaldığını belirtti.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.