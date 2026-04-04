Kayseri'nin süvari muhtarı. Her yere atıyla gidiyor, gece gündüz mesaide
04.04.2026 12:25
Kayseri'de bir muhtar, seçildiği günden itibaren her yere atla gidiyor, mahallesine ise at sırtında yardım ediyor.
Kayseri'nin Tarihi Ağırnas Mahallesi'nin muhtarı Cem Güven, ulaşımını atla yapıyor. Otomobil veya diğer araçları kullanmayı reddeden Muhtar, günlük hayatında ve muhtarlık hizmetlerinde at kullanmayı tercih ediyor.
Ulaştırılacak tebligatlara, toplantılara, belediye çalışmalarının takibine kadar her şeye “Deli” adını verdiği atın sırtında yetişen Güven, atın bakımlarını da evinin arkasındaki ahırında yapıyor.
Muhtar ile “dört nala” hizmet veren at, sahibinin komutları harfi harfine uyuyor. Muhtar Güven ise, Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda muhtar olmanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi. Kültürel değerlerini yaşatmak adına at sırtında muhtarlık yaptığını belirten Güven, "Vatandaş arıyor, yol yapılacak oluyor, arabayla gidemediğimiz yere atımızla gidiyoruz." dedi.
ATIYLA GECE GÜNDÜZ MESAİDE
Amacının gösteriş olmadığına dikkat çeken Güven, muhtarlık yaptığı bölgede Mimar Sinan'ın evinin bulunduğunu, tarihe ve kültüre atıyla hizmet ettiğini anlattı.
Kendisini at sırtında görenlerin şaşırdığını söyleyen Güven, 2 yıllık muhtarlığında 9 yaşındaki atının da kendine eşlik ettiğini belirtti. Güven, atlara olan sevgisinin küçüklüğünden başladığını, şimdi ise yanından ayırmadığı "Deli" ile gece gündüz mesaide olduğunu söyledi.
"KOMUTA MEYİLLİ BİR HAYVAN"
Atını tımarladıktan sonra mesaiye başladığını anlatan Güven, şöyle konuştu:
“Yemlerim, araziye çıkarırım, etrafında döner. Atıma otur diyorum, oturuyor. Kalk diyorum, kalkıyor. Yani sözlere, eğitime, komuta meyilli bir hayvan. Atın sürekli gezmesi, ayaklarının açılması lazım. At sahibine göre kişner. Arazideki yollarımıza atımızla gidiyoruz. Koramaz Vadisi'ne 2-3 günde bir araç girmediği için atla girerim. Hem atımın doğallığı için iyi hem de oraları kontrol amaçlı gidiyorum. Burası bir turizm bölgesi. Genç muhtar olmak gerçekten güzel bir şey. Hemşerilerimize yardımcı oluyoruz. Onların taleplerini elimizden geldiği kadar yapıp mağdur etmiyoruz. Yanlarına gidiyoruz, görüşüyoruz, isteklerini alıyoruz.”
