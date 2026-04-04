Kayseri'nin süvari muhtarı. Her yere atıyla gidiyor, gece gündüz mesaide

Kayseri'nin Tarihi Ağırnas Mahallesi'nin muhtarı Cem Güven, ulaşımını atla yapıyor. Otomobil veya diğer araçları kullanmayı reddeden Muhtar, günlük hayatında ve muhtarlık hizmetlerinde at kullanmayı tercih ediyor.

Ulaştırılacak tebligatlara, toplantılara, belediye çalışmalarının takibine kadar her şeye “Deli” adını verdiği atın sırtında yetişen Güven, atın bakımlarını da evinin arkasındaki ahırında yapıyor.

Muhtar ile “dört nala” hizmet veren at, sahibinin komutları harfi harfine uyuyor. Muhtar Güven ise, Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda muhtar olmanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi. Kültürel değerlerini yaşatmak adına at sırtında muhtarlık yaptığını belirten Güven, "Vatandaş arıyor, yol yapılacak oluyor, arabayla gidemediğimiz yere atımızla gidiyoruz." dedi.