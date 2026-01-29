Kedinin ağzından kurtarılan "Tombiş" kafenin maskotu oldu
29.01.2026 12:27
AA
Elazığ'da kafede çalışan Yakup Kuş'un kedinin ağzından kurtardığı ve "Tombiş" adını verdiği tavşan yavrusu, iş yerinin maskotu oldu.
Belediyeye ait kafede 5 yıldır personel şefi olarak çalışan Kuş, 6 ay önce bir kedinin mesire alanındaki tavşan yavrusunu avlamaya çalıştığını gördü.
Tavşanı kedinin ağzından kurtarıp sahiplenen Kuş, ona "Tombiş" adını verdi. Kuş, gözü gibi bakıp koruduğu tavşan yavrusunu meyve ve yeşilliklerle besliyor.
Yakup Kuş, 6 ay önce hayatına giren Tombiş'in sevimliliğiyle çalışma ortamlarına renk kattığını söyledi.
Tavşana gözü gibi baktığını anlatan Kuş, "Tombiş yeni doğmuş, küçücük bir yavruydu. Onu kedinin ağzından kurtardım" dedi.
Kedi tarafından hırpalandığı için birkaç gün kafede baktığı tavşanı daha sonra annesi ve diğer yavruların bulunduğu alana bıraktığını anlatan Kuş, ancak tavşanın arkasından kafeye döndüğünü belirtti.
Kuş, bunun üzerine, kendisinden ayrılmayan tavşanı sahiplendiğini dile getirerek şunları kaydetti:
"6 aydır Tombiş'e özenle bakıp büyümesini ve gelişmesini sağladım. Zamanla aramızda büyük bir sevgi bağı oluştu. Her gören müşterimiz onu çok seviyor, kendisi de insanlara çok alıştı''
Tombiş'in sevimli halleriyle kısa sürede kafenin maskotu olduğunu, çoğu müşterinin özellikle tavşanı görmeye geldiğini söyleyen Kuş, "Tombiş'i portakal, nar gibi meyve ve yeşilliklerle besliyoruz. Gelen müşterilerin kucağından inmiyor" diye konuştu.
Müşterilerden Sena Yıldırım da daha önce arkadaşlarıyla sohbete geldiği kafeye artık Tombiş'i görmek için de geldiğini belirtti.
Tavşanın masadan masaya dolaşıp herkese kendini sevdirdiğini anlatan Yıldırım, "Tombiş çok sevimli. Yakup ağabey iyi ki onu kurtarmış" dedi.
