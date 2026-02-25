''Kedirgen'' adıyla da biliniyor. Şifalı bitki pazara indi, bağı 150 TL'ye satılıyor

Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar, bölge halkına gelir kapısı da oluyor. Yumurtalı ve yoğurtlu olmak üzere iki ayrı türde yemeği yapılan bitkiler, yağışların da etkili olmasıyla birlikte dağlarda çıkmaya başladı.

Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'nde de severek tüketilen kedirgen ve sarmaşıkların, kemik ağrılarından romatizmaya kadar birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.