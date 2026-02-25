''Kedirgen'' adıyla da biliniyor. Şifalı bitki pazara indi, bağı 150 TL'ye satılıyor
Aydın'ın acı otu olarak bilinen sarmaşık ve kedirgenler, baharın gelmesiyle birlikte topraktan çıkarak yüzünü göstermeye başladı.
Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar, bölge halkına gelir kapısı da oluyor. Yumurtalı ve yoğurtlu olmak üzere iki ayrı türde yemeği yapılan bitkiler, yağışların da etkili olmasıyla birlikte dağlarda çıkmaya başladı.
Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'nde de severek tüketilen kedirgen ve sarmaşıkların, kemik ağrılarından romatizmaya kadar birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.
Sezonun ilk ürünleri hem satanı hem tüketeni memnun ederken, bağı 150 TL'den satılıyor. Pazarcı Hayrullah Acar, kedirgen ve sarmaşık otlarını toplamanın zahmetli ama bir yandan da çok zevkli olduğunu ifade etti.
Kedirgenlerin kuşkonmaz adıyla da bilindiğini belirten Acar, Aydın yöresine ait olan kedirgenin diğerlerinden farklı olduğunu aktardı.
Acar, ‘’Dağlarda kendiliğinden yetişir. Yağmurlardan sonra baharda ortaya çıkar. Çok faydalı bir bitkidir. Bilhassa idrar yolları iltihabını geçirmede etkili olduğu biliniyor'' dedi.
