Kehribar taşının içinde tesadüfen buldu ''Daha önce hiç rastlamadığım bir şey''

06.01.2026 10:36
Uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapan Bayburtlu usta, doğadan kendi elleriyle topladığı kehribar taşlarını işlediği sırada nadir bir bulguya rastladı.
Milyonlarca yıl önce ağaçlardan süzülen reçinenin toprak altında sertleşmesiyle oluşan kehribarın içerisinde bozulmamış halde bir böcek fosili bulduğunu ifade eden İpek, detayları öğrenmek için uzmanlara ve laboratuvarlara başvurmaya hazırlanıyor.
KESİM SIRASINDA FARK ETTİ
Dağlardan topladığı ham kehribarları atölyesinde takı ve tespihe dönüştüren İpek, son getirdiği taşlardan birini kestiği sırada içerisinde bir hava boşluğu olduğunu fark etti. Taşın bir kısmını dikkatlice makinede kesen usta, boşluğun içerisinde daha önce hiç rastlamadığı bütün halde bir canlı kalıntısıyla karşılaştı.
İpek, cımbız yardımıyla yaptığı incelemede bunun kehribarın oluşum sürecinde reçineye hapsolmuş bir böcek fosili olduğunu anladı.
Bulduğu fosilin kendisini oldukça heyecanlandırdığını dile getiren İpek, ‘'Daha önce hiç rastlamadığım bir şey. Ne olduğunu tam olarak öğrenmek için alanında uzman arkadaşlara danışacağım" dedi.
Kehribar içerisindeki fosili muhafaza altına alan İpek, yapılacak incelemelerin ardından bulgunun niteliğinin netlik kazanacağını söyledi.
Dünya kehribar yataklarının yüzde 90'ı Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde bulunuyor. Ukrayna, Romanya, İsveç, İngiltere, Hollanda ve Sicilya'da da görülen kehribar, geçmiş dönemlerde meydana gelen denizaltı çökeltilerinin iki tabakası arasında damarlar şeklinde yer alıyor.
Dr. William Gilbert tarafından manyetik özelliği olduğu ifade edilen kehribarın, milattan önce 600'lü yıllarda yünlü kumaş ve post gibi yüzeylere sürtüldüğünde kıvılcım çıkarttığı da görülmüştü.
