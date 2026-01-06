Kehribar taşının içinde tesadüfen buldu ''Daha önce hiç rastlamadığım bir şey''

Dağlardan topladığı ham kehribarları atölyesinde takı ve tespihe dönüştüren İpek, son getirdiği taşlardan birini kestiği sırada içerisinde bir hava boşluğu olduğunu fark etti. Taşın bir kısmını dikkatlice makinede kesen usta, boşluğun içerisinde daha önce hiç rastlamadığı bütün halde bir canlı kalıntısıyla karşılaştı.

İpek, cımbız yardımıyla yaptığı incelemede bunun kehribarın oluşum sürecinde reçineye hapsolmuş bir böcek fosili olduğunu anladı.