Kendi ailesini araştırırken önemli bir keşif yaptı. 105 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Yunan işgali sırasında Aydın'daki konağı yakılan ve bazı eserleri kaybolan Kerimi'nin bugüne kadar 180'e yakın eseri toplandı ancak yıllardır mezarının yerine yönelik detaylı bir çalışma yapılmadı.

Daha önce elde edilen bilgilere göre Kerimi'nin mezarının, yaşadığı evin bahçesindeki bir incir ağacının altında olduğu söylenirken, tam anlamında tespit çalışmaları ve evin konumu bilinmiyordu. Araştırmacı Yazar Selman Giritoğlu ve Tarihçi Dr. Hilmi Anaç, yaptıkları araştırmalar sonrasında Mustafa Asım Efendi'nin (Kerimi) evinin konumunu tespit ederek mezarını 105 yıl sonra ortaya çıkardı. Kerimi'nin 3. kuşaktan torununa ulaşılan Anaç ve Giritoğlu, Aydın'ın Beybabası olarak tanınan Asım Kerimi'nin mezarının tescillenmesini istiyor.