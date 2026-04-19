Kendiliğinden yetişiyor, bedava toplanıyor. Talep çok, 1 ton satılıyor

Halk arasında şifa kaynağı olarak bilinen kaldirik otunun faydaları ise saymakla bitmiyor. Kemik gelişimi ile kalp ve damar sağlığını destekleyen bitkinin, böbrekleri çalıştırdığı ve idrar yollarına iyi geldiği ifade ediliyor. Balgam söktürücü özelliğiyle öksürük ve boğaz ağrılarını kesen kaldirik otu; sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak stres, uykusuzluk ve depresyon gibi sorunların hafifletilmesinde de rol oynuyor. Ayrıca tohumundan elde edilen yağın ciltteki sivilce lekeleri, çatlak ve selülit gibi sorunlara fayda sağladığı biliniyor.