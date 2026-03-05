Kesilen cezayı duyunca polise yakardı: "Ağabey ne olur yapma"

Eskişehir'de ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenen sürücüye 200 bin lira para cezası kesildi.

Sazova Mahallesi'ndeki Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Araç ve sürücüler ekipler tarafından tek tek kontrol edilirken, eksiklik ve kusur tespit edilen araçlar ile sürücüler hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.