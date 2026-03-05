Kesilen cezayı duyunca polise yakardı: "Ağabey ne olur yapma"
05.03.2026 11:35
İHA
Eskişehir'de polis denetimi sırasında ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenen sürücüye 200 bin lira para cezası kesildi. Ceza tutarını öğrenen sürücü, polise "Ağabey ne olursun yapma." dedi.
Sazova Mahallesi'ndeki Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Araç ve sürücüler ekipler tarafından tek tek kontrol edilirken, eksiklik ve kusur tespit edilen araçlar ile sürücüler hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.
200 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
N.A. isimli sürücünün idaresindeki 26 NA 922 plakalı hafif ticari araç da polis ekipleri tarafından durduruldu.
Daha önceden ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye 200 bin TL ceza yazıldı.
Cezanın miktarını duyunca büyük bir üzüntü yaşayan sürücü, "Ağabey, ne olursun yapma." diyerek polise feryat etti.
"AĞABEY NE OLUR YAPMA"
Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından N.A. aracın yolcu koltuğuna otururken, yanındaki sürücü şoförlüğü devraldı.
