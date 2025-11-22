Keten tohumu mucizesi 'zeyrek' kışın vazgeçilmezi

Özel, zeyreğin bilimsel araştırmalarda yüksek omega-3 deposu olmasıyla öne çıktığını belirterek hem köylerde hem de şehir merkezinde tüketimin arttığını ifade etti.

Keten tohumunun tarla ekimiyle başlayan zeyrek üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Özel, "Ham maddesi tarlalarda ekilir, değirmende öğütülür, kavrulur ve karışım yapılır. Orijinalinde tuzsuz yağ eritilir, sıcak yağda zeyrek katılır ve ardından süzme bal ya da pekmezle karıştırılır. Özellikle kahvaltıda tüketilir, tok tutar ve Ramazan’da sahurun vazgeçilmezidir" dedi.