Keten tohumu mucizesi 'zeyrek' kışın vazgeçilmezi
22.11.2025 11:33
İHA
Geçmişte tıbbi amaçla da kullanılan zeyrek; bağışıklık sisteminden, kalp damar sağlığına iyi geliyor. Yüksek omega-3 ve lif içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi oluyor.
Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanan hem besin hem de tıbbi amaçla kullanılan zeyrek, günümüzde tekrar yaygınlaşmaya başladı.
Sivas’ta esnaflık yapan Abdurrahman Şakir Özel, halk arasında 'zeyrek' olarak bilinen ve keten tohumu ile hazırlanan geleneksel karışımın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.
Özel, zeyreğin bilimsel araştırmalarda yüksek omega-3 deposu olmasıyla öne çıktığını belirterek hem köylerde hem de şehir merkezinde tüketimin arttığını ifade etti.
Keten tohumunun tarla ekimiyle başlayan zeyrek üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Özel, "Ham maddesi tarlalarda ekilir, değirmende öğütülür, kavrulur ve karışım yapılır. Orijinalinde tuzsuz yağ eritilir, sıcak yağda zeyrek katılır ve ardından süzme bal ya da pekmezle karıştırılır. Özellikle kahvaltıda tüketilir, tok tutar ve Ramazan’da sahurun vazgeçilmezidir" dedi.
İSVİÇRE'DE ECZANELERDE SATILIYOR
Özel, zeyreğin omega-3 kaynağı olması nedeniyle özellikle beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirtti. Ölümden başka her şeye iyi geldiğini savunan Özel, öğrenciler için çok faydalı olduğunu, İsviçre'deki eczanelerde bile satıldığını ifade etti.
Şarkışla, Yıldızeli ve Sivas merkez köylerinde yoğun olarak keten tohumu ekildiğini söyleyen Özel, kış mevsiminde tüketimin daha da arttığını belirtti.
