Kıbrıs gazisi Ekrem Karaca, son yolculuğuna uğurlandı
13.12.2025 17:06
AA
Kırklareli'de 73 yaşında vefat eden Ekrem Karaca'nın cenazesi düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde vefat eden 73 yaşında vefat eden Ekrem Karaca'nın cenazesi toprağa verildi. Tedavi gördüğü Babaeski Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Karaca için Cedid Ali Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.
Karaca'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.
