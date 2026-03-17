Kiliseden camiye dönüştürüldü. Şehrin en eski ibadethanesi asırlara meydan okuyor

Tam tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kaynaklarda Meryem Ana Kilisesi olarak geçen yapı, Abbasi Halifesi Memun döneminde (813–833) camiye dönüştürüldü. Daha sonraki yıllarda Selahattin Eyyubi’nin yeğeni El Melik’ül Eşref Muzafferüddin Musa ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından restore edilerek günümüze kadar ulaşan Balıklıgöl Platosu içindeki Halil-ür Rahman Camisi, Ramazan ayında on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Kayıtlara göre bin 200 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan bu ibadethane, asırlara meydan okuyarak yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olmayı sürdürüyor. Kandil geceleri ve özel günlerde cami içinde yer bulamayan vatandaşlar ise avluya serilen hasırlar üzerinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.