Kiliseden camiye dönüştürüldü. Şehrin en eski ibadethanesi asırlara meydan okuyor
17.03.2026 11:52
İHA
Şanlıurfa’da Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Halil-ür Rahman Camisi, kentin en yoğun ve en eski ibadethanesi olarak asırlara meydan okuyor.
Tam tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kaynaklarda Meryem Ana Kilisesi olarak geçen yapı, Abbasi Halifesi Memun döneminde (813–833) camiye dönüştürüldü. Daha sonraki yıllarda Selahattin Eyyubi’nin yeğeni El Melik’ül Eşref Muzafferüddin Musa ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından restore edilerek günümüze kadar ulaşan Balıklıgöl Platosu içindeki Halil-ür Rahman Camisi, Ramazan ayında on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
Kayıtlara göre bin 200 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan bu ibadethane, asırlara meydan okuyarak yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olmayı sürdürüyor. Kandil geceleri ve özel günlerde cami içinde yer bulamayan vatandaşlar ise avluya serilen hasırlar üzerinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.
Dergah Camisi cemaatinden Mehmet Demir, "Buraya geldiğimde her şeyi bırakıp Allah’a teslim oluyorum" diyerek, tarihi yapının atmosferinin kendisine huzur verdiğini dile getirdi.
Kırsaldan şehre geldiklerinde ilk duraklarının Dergâh Camii olduğunu belirten Halil Demir ise şunları söyledi:
“Eskiden büyüklerimiz, özellikle cuma günleri sadece namaz kılmak için buraya gelirdi. Biz de şimdi onların izinden gidiyoruz. Bu camiye her gelişimizde ayrı bir mutluluk hissediyoruz; sanki başka bir yerdeymişiz gibi oluyor. Harran Ovası’ndan gelen köylüler de şehre geldiklerinde mutlaka burada ibadet eder.”
Cami cemaatinden Bilal Kaya ise "Bu cami Şanlıurfa halkı için çok büyük bir öneme sahip. Düzenli olarak gelmeye özen gösteririm. Hz. İbrahim'in mağarasının hemen yan tarafında olması da buraya ayrı bir anlam katıyor" ifadelerini kullandı.
