Kilometrelerce yol, günlerce süren yolculuk. Yayla yolcuları karayoluna indi

22.04.2026 10:20

Artvin'de havaların ısınmasıyla birlikte besicilerin asırlık geleneği olan yayla göçleri resmen başladı. Mayıs ayının gelişiyle beraber sürülerini toplayan üreticiler, verimli otlaklara ulaşmak için kilometrelerce süren zorlu bir yolculuğa çıktı.

Yaklaşan Mayıs ayı birlikte yayla yolcusu besiciler, göç yolları üzerinde bulunan karayollarında sürüleri ile görülmeye başlandı.

BESİCİLERİN ZORLU YOLCULUĞU

Artvin’de havaların ısınmasıyla birlikte yayla göçleri başlarken, besicilerin karayolunda verdiği zorlu yolculuk görüntülendi. Yaylalara ulaşmak için kilometrelerce yol kat eden sürüler, zaman zaman karayollarında gözleniyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Karayollarında yoğun araç trafiğiyle karşı karşıya kalan sürüler, hem sürücülere hem de besicilere zor anlar yaşatıyor.

500 KÜÇÜKBAŞ İLE ZORLU SERÜVEN

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 500 küçükbaş hayvanıyla yaylaya göç eden Çetin Üçüncü, yaptığı açıklamada "Göç sezonu başladı. Karayolunda hem hayvanlarımızla ilgileniyoruz hem de araç trafiğiyle uğraşıyoruz. Zorlu serüven başladı" ifadelerini kullandı.