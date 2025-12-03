Kilosu 110 liraya satılıyor, yurt dışından yoğun talep var

Turizm ve tarımın aynı anda yapıldığı tek yerin Alanya olduğunu söyleyen Hüddoğlu, "Çalışacak insan bulmakta zorlanıyoruz. Günlük yevmiye ise 3 bin ile 3 bin 500 arasında. Bu da bizim işletme maliyetimizi artırıyor. Seralarda çalışmak yoğun bir işçilik gerektiriyor'' ifadelerini kullandı.