Kilosu 110 liraya satılıyor, yurt dışından yoğun talep var

03.12.2025 14:16

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi ve çevresinde tropikal meyve üretimi hızla arttı. Özellikle avokado, mango, papaya ve ejder meyvesine yurt dışından yoğun talep var.

40 bine yakın üreticinin bulunduğu ve 2 bin ton civarında üretimin gerçekleştirildiği Alanya'da tropikal meyveler ihracata hazırlanıyor. 

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, "Bölgemizde yetiştirdiğimiz muz ve avokadomuz, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldi. Artık yavaş yavaş ihracat boyutunu düşünmeye başladık. Avokado, mango, papaya ve ejder gibi ürünlerimize yurt dışından talep yoğunlaşmaya başladı'' dedi.

Turizm ve tarımın aynı anda yapıldığı tek yerin Alanya olduğunu söyleyen Hüddoğlu, "Çalışacak insan bulmakta zorlanıyoruz. Günlük yevmiye ise 3 bin ile 3 bin 500 arasında. Bu da bizim işletme maliyetimizi artırıyor. Seralarda çalışmak yoğun bir işçilik gerektiriyor'' ifadelerini kullandı.

Kırsal alanda hırsızlıkların önüne geçilebilmesi için kontrollerin artırılması gerektiğini belirten Hüddoğlu, ‘’Tropikal meyve üretiminin olduğu alanlarda kontrollerin daha sık yapılmasını ve bu bölgelere kamera takılmasını talep ettik. Olumsuz durumlara karşı üreticilerimizi kayıt altına almak için de gerekli yerlere başvuruda bulunduk'' şeklinde konuştu.

Muzun üreticiden çıkış fiyatı ortalama 35 lira olurken, avokado 100 lira, papaya 60 lira, mango 110 liradan alıcı buluyor.

