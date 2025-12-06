Kilosu 2 bin liradan satılıyor, kış sofralarının vazgeçilmezi. En az 15 gün kurutuluyor

Üreticiler, kaz etinin lezzetini kaybetmemesi için kurutma sırasında kesinlikle güneş görmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Güneşin etin tadını bozduğu belirtiliyor. Kurutma işlemi, hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 15 ila 30 gün arasında sürüyor. Kuruyan kazlar daha sonra kış boyunca tüketilmek üzere serin yerlerde muhafaza ediliyor.

Kars kazı, bölge insanı için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda önemli bir kültürel miras ve geçim kaynağı. Yetiştiriciler, doğal ortamda, arpa ve çayır otu ile beslenen kazların etinin lezzetinin eşsiz olduğuna dikkat çekiyor. Kurutulan kazlar, kilosu 2 bin liradan satılıyor, 3 kilo gelen bir kaz 6 bin liraya alıcı buluyor.