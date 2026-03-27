Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor. Yağışlarla beraber sayısı arttı
27.03.2026 12:18
İHA
Son yağışlarla beraber kuzugöbeği sayısında artış görüldü. Kilosu 2 bin TL'ye satılan bitki, sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor.
Yoğun yağışların etkisiyle Denizli Buldan’da kuzugöbeği mantarı bu yıl daha fazla görüldü. Vatandaşlar hem doğa yürüyüşü yapıyor hem de bu değerli mantarı topluyor.
Besin değeri yüksek olan kuzugöbeği, kilosu yaklaşık 2 bin TL'den satılıyor. Yağışların fazla olması ve ardından gelen güneşle birlikte rekolte arttı.
Bilimsel adı ''Morchella esculenta'' olan kuzugöbeği, özellikle bahar aylarında ortaya çıkan bir mantar türü olarak biliniyor. Ormanlık alanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunan bitki, orman yangınlarının ardından da sıkça rastlanan bir tür olarak tanımlanıyor. Fakat bahar aylarında yeterli yağışın olmaması, mantarın gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.
Türkiye’de, zehirli bir tür olan sahte kuzugöbeği ile karışma riski bulunduğu için epey dikkatli olmak gerekiyor. Sahte kuzugöbeğinin literatürdeki adı ise ‘’Gyromitra esculenta'' olarak ifade ediliyor.
Kuzugöbeği, çiğ olarak tüketildiğinde çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bu nedenle mutlaka pişirilerek tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Fransız mutfağının favori lezzetlerinden biri olan kuzugöbeği mantarı, diğer ülkelerin gurmeleri tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.
Kuzugöbeği mantarı, genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor. İçeriğindeki yüksek protein sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu proteini sağlıyor, iltihaplanmayı önlüyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi de bulunan kuzugöbeği, antioksidan özellikleri sayesinde grip, nezle ve bazı kanser türlerine karşı vücut direncini artırıyor. Ancak yine de tüketmeden önce bir uzmana danışmakta fayda var.
NASIL SAKLANMALI?
Kuzugöbeği, hemen tüketilmeyecekse doğru şekilde saklanmalıdır. Kış aylarında tüketim için kurutma yöntemine başvurulabilir. Bu işlem sırasında mantarların gün ışığı alan, temiz bir ortamda ve ipe dizilerek birkaç gün içinde kurutulması tavsiye edilir. Kurutulan kuzugöbeği, dolapta veya güneş ışığına maruz kalmayan, serin ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilmelidir.
