Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor. Yağışlarla beraber sayısı arttı

Bilimsel adı ''Morchella esculenta'' olan kuzugöbeği, özellikle bahar aylarında ortaya çıkan bir mantar türü olarak biliniyor. Ormanlık alanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunan bitki, orman yangınlarının ardından da sıkça rastlanan bir tür olarak tanımlanıyor. Fakat bahar aylarında yeterli yağışın olmaması, mantarın gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Türkiye’de, zehirli bir tür olan sahte kuzugöbeği ile karışma riski bulunduğu için epey dikkatli olmak gerekiyor. Sahte kuzugöbeğinin literatürdeki adı ise ‘’Gyromitra esculenta'' olarak ifade ediliyor.

Kuzugöbeği, çiğ olarak tüketildiğinde çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bu nedenle mutlaka pişirilerek tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Fransız mutfağının favori lezzetlerinden biri olan kuzugöbeği mantarı, diğer ülkelerin gurmeleri tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.