Kilosu 20 bin TL'yi buluyor. Doğada az miktarda var

Türkiye'de beyazımsı ve siyah trüf türlerinin yaygın olduğunu ifade eden Croatto, beyazımsı trüfün mart-nisan aylarında, siyah trüfün ise yazlık ve kışlık türleriyle farklı dönemlerde toplandığını anlattı.

Kışlık siyah trüfün özellikle yüksek rakımlı bölgelerde eylül-ekim aylarında çıktığını aktaran Croatto, bu türün kilogram fiyatının 350 Euro'ya kadar ulaşabildiğini söyledi. 350 Euro, yaklaşık 20 bin TL'ye tekabül ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden ürün tedarik ettiğini dile getiren Croatto, Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kırklareli, Keşan, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Denizli'nin Çivril ilçesi ve Uşak'tan mantar temin ettiklerini söyledi.