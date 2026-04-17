Kilosu 20 bin TL'yi buluyor. Doğada az miktarda var
17.04.2026 15:43
AA
Edirne'de yaşayan bir vatandaş, trüf mantarı toplayıcılığını zamanla geliştirerek ihracata dönüştürdü.
İtalyan baba ve Türk annenin çocuğu olarak 1996 yılında İtalya'da dünyaya gelen Tuncay Croatto, çocukluk yıllarında babası sayesinde trüf mantarıyla tanıştı.
İtalya'da çalıştığı dönemde Türkiye'deki potansiyeli fark eden Croatto, 5 yıl önce memleketi Edirne'ye gelerek trüf mantarı toplayıcılığına başladı.
İtalya'daki deneyimli kişilerden destek alan Croatto, eğitimli köpeklerle Keşan, Uzunköprü ve Edirne çevresinde trüf mantarı aradı.
Bir süre toplayıcılık yaptıktan sonra İtalya’daki bağlantılarını değerlendiren Croatto, Türkiye’nin farklı şehirlerinden temin ettiği mantarları ihraç etmeye başladı.
Croatto, trüf mantarının doğada zor bulunması nedeniyle değerli olduğunu söyledi.
Fiyatların sezon içinde değişkenlik gösterdiğini belirten Croatto, "Sezon başında ürün az olduğu için fiyatlar yüksek oluyor. Kilogram başına yaklaşık 150 Euro'dan başlıyor, sezon ilerledikçe 50 Euro'ya kadar düşebiliyor" dedi.
Türkiye'de beyazımsı ve siyah trüf türlerinin yaygın olduğunu ifade eden Croatto, beyazımsı trüfün mart-nisan aylarında, siyah trüfün ise yazlık ve kışlık türleriyle farklı dönemlerde toplandığını anlattı.
Kışlık siyah trüfün özellikle yüksek rakımlı bölgelerde eylül-ekim aylarında çıktığını aktaran Croatto, bu türün kilogram fiyatının 350 Euro'ya kadar ulaşabildiğini söyledi. 350 Euro, yaklaşık 20 bin TL'ye tekabül ediyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinden ürün tedarik ettiğini dile getiren Croatto, Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kırklareli, Keşan, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Denizli'nin Çivril ilçesi ve Uşak'tan mantar temin ettiklerini söyledi.
Croatto, siyah trüfün yüksek rakım ihtiyacı nedeniyle Çorum, Bayburt ve Erzurum'un Aşkale ilçesi gibi bölgelerde de görüldüğünü kaydetti.
Trüf mantarının yüksek pH değerine sahip toprakları ve güneş alan seyrek meşe ormanlarını sevdiğini vurgulayan Croatto, yılda yaklaşık 1 ton ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.
İklim değişikliğinin üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Croatto, İtalya başta olmak üzere bazı ülkelerde trüf mantarı yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların arttığını sözlerine ekledi.
