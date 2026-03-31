Kilosu 200 TL'den satılıyor. Devasa boyutuyla ilgi çekiyor
31.03.2026 13:20
İHA
Bitlis’te barajlardan getirilerek satışa sunulan dev sazan balıkları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Ahlat'ta balıkçılık yapan Aydın Yıldız'ın ilçeye getirdiği ve oldukça ağır olan sazan balıklarına ilgi yoğun. 15 ila 30 kilogram arasındaki balıklar özellikle kalabalık aileler tarafından tercih ediliyor. Kilosu 200 TL'den satışa sunulan sazanlar, isteyen müşterilere temizlenmiş ve parçalanmış bir şekilde sunuluyor. Vatandaşların sazan balığına hem ekonomik hem de doyurucu olması sebebiyle yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
BÜYÜK BALIK TERCİH EDİLİYOR
Balıkçı Yıldız, sazan balıklarının Keban Gölü'nden getirildiğini, oldukça taze olduklarını söyledi. Müşterilerin özellikle büyük balık tercih ettiğini söyleyen Yıldız, olumlu geri dönüşler aldıklarını da ekliyor.
YASAL UYARI
BITLIS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BITLIS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.