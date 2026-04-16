Kilosu 200 TL'ye geriledi. Yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor

Başka bir üretici Murat Temur ise hasatlarına başlanan eriklerin Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ile; ihracatta ise Arap ve Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyledi. Açıkta başlayan hasatın bölgede ilk birkaç bahçede başladığını belirten Temur, nisan ayının sonu itibariyle de tam hasata başlanacağını ekledi.

2026'da Silifke genelinde açıkta 6 bin 500 dönüm, örtü altında ise 800 dönümde yaklaşık 8 bin 500 ton üretim yapılacağını öngören Temur, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını ifade etti.

Silifke'de yetişen can eriğinin erken çıkması ve lezzetiyle yoğun talep gördüğünü söyleyen Temur, erikte ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini ifade etti.