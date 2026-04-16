Kilosu 200 TL'ye geriledi. Yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor
16.04.2026 11:38
İHA
Mersin'de erik hasatı başladı. Can eriğin kilogram fiyatı açıkta hasatla birlikte 200 TL'ye kadar düşüş gösterdi.
Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altının yanı sıra açıkta da hasat başladı. Mart ayında örtü altında hasatına başlanılan erikler açıkta da olgunlaştı. İlk önce tadımlık olarak çıkan ve fiyatı pahalı olduğu için taneylen alınan erikte fiyatlar düşmeye başladı. Hasatta kilogramı 10 bin TL sınırına dayanan erik, açıkta hasatla birlikte 200 ile 800 TL arasında satılmaya başlandı.
ÜRETİCİ HASATTAN MEMNUN
Örtü altındaki hasatın bitmesiyle beraber açık alandaki erik hasatının başlandığını belirten üretici Ali Bezgin, 12 dönüm örtü altında 15 ton erik hasatı yaptığını söyledi.
Bu yılın olumsuz hava şartları sebebiyle erik hasatına bir ay geç başladıklarına değinen Bezgin, havaların düzelmesiyle beraber eriklerin gelişmeye başladığını ve hasattan da memnun olduklarını ekledi.
NİSAN SONUNDA TAM HASATA BAŞLANACAK
Başka bir üretici Murat Temur ise hasatlarına başlanan eriklerin Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ile; ihracatta ise Arap ve Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyledi. Açıkta başlayan hasatın bölgede ilk birkaç bahçede başladığını belirten Temur, nisan ayının sonu itibariyle de tam hasata başlanacağını ekledi.
2026'da Silifke genelinde açıkta 6 bin 500 dönüm, örtü altında ise 800 dönümde yaklaşık 8 bin 500 ton üretim yapılacağını öngören Temur, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını ifade etti.
Silifke'de yetişen can eriğinin erken çıkması ve lezzetiyle yoğun talep gördüğünü söyleyen Temur, erikte ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini ifade etti.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.