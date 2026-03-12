Kilosu 3 bin lirayı geçti. Pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor

Aktar Koray Özkılıç, "Çiçek bamya, diğer ismi ile altın bamya eylül ayında ürün verir. Biraz narin ve kibar bir bitkidir. Genelde güneş doğmadan sabah saat 05.00 gibi toplanır'' dedi.

Bamyanın küçükken ve öğlen sıcağı oluşmadan toplanması gerektiğini ifade eden Özkılıç, bitkinin zayıflatıcı ve kabızlığa karşı koruyucu etkisi olduğunu da söyledi.

Son zamanlarda bamya işçiliği zor olduğu için çalışan kişilerin günden güne azaldığı ve fiyatındaki yükselişin sebebinin bundan kaynaklı olduğu vurgulandı.