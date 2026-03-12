Kilosu 3 bin lirayı geçti. Pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor
12.03.2026 13:03
İHA
Çoğu hastalığa iyi geldiği bilinen kurutulmuş bamya, Eskişehir'de yaklaşık 3 bin 500 TL'ye satışa sunuluyor.
Yaz aylarında taze şekilde tüketilen bamya, kışın kurutulmuş şekilde satışa sunuluyor. Kurutulmuş bamyanın çoğu hastalık için şifa kaynağı olduğu bilinirken, fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. Vatandaşların gram ile alabildiği bamyanın kilosu yaklaşık 3 bin 500 TL'ye satılıyor.
Aktar Koray Özkılıç, "Çiçek bamya, diğer ismi ile altın bamya eylül ayında ürün verir. Biraz narin ve kibar bir bitkidir. Genelde güneş doğmadan sabah saat 05.00 gibi toplanır'' dedi.
Bamyanın küçükken ve öğlen sıcağı oluşmadan toplanması gerektiğini ifade eden Özkılıç, bitkinin zayıflatıcı ve kabızlığa karşı koruyucu etkisi olduğunu da söyledi.
Son zamanlarda bamya işçiliği zor olduğu için çalışan kişilerin günden güne azaldığı ve fiyatındaki yükselişin sebebinin bundan kaynaklı olduğu vurgulandı.
Geleneksel Afrika ve Asya tıbbında gastrit gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bamyanın antioksidan etkileri olduğu belirtiliyor.
Bilimsel çalışmalar, bamya tüketiminin yorgunluğu azalttığını, oksidatif strese karşı koruma sağladığını, kronik iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olduğunu ve sinirleri tahrip olmuş kas atrofisi tedavisi gören farelerde kas kaybını yavaşlattığını da gösteriyor. Ancak yine de bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulanıyor.
