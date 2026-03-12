Kilosu 305 lira. Mart sonunda toprakla buluşuyor, köylünün en büyük kazancı

Bafra'da tütün alımı yapan şirketlerden birinin bölge sorumlusu olan Özcan Nazlım ise Vezirköprü, Bafra ve Alaçam dahil olmak birçok ilçede üretimin verimli geçtiğini aktardı. Nazlım, "Bölgedeki ekiciler bilinçli hareket ediyor. Samsun tütününün yeri ve özelliği her zaman ayrı'' dedi.