Kilosu 305 lira. Mart sonunda toprakla buluşuyor, köylünün en büyük kazancı

12.03.2026 16:24
AA
Samsun'un Bafra ilçesinde, 2025 yılında ekimi yapılan tütünün alımı devam ediyor. Şehir, tütün üretimi açısından öncü bölgeler arasında yer alıyor
Tütün hasadının mart ayı sonunda fide dikimiyle başlayıp kasım ayına kadar sürdüğünü söyleyen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ürünün kurutulduktan sonra alıcı firmalara verildiğini belirtti.
Üreticiler tarafından yaklaşık 5 bin ton tütünün firmalara teslim edileceği de ifade edildi.
Tosuner, "Alım, bu yıl kilogramı 305 liradan sözleşmeli olarak yapılıyor. Teslim edeceğin tütünün bedelini peşin alıyorsun. Köylünün en büyük kazancı budur" dedi.
Gelecek dönem için fiyat sözleşmesinin henüz yapılmadığını ancak 450 lira olacağına dair duyum aldıklarına dikkati çeken Tosuner, "Tütün buradan İzmir'e, oradan da Avrupa'ya gidiyor. Ancak hava şartları çok önemli, yağış olmazsa verim düşer" şeklinde konuştu.
Bafra'da tütün alımı yapan şirketlerden birinin bölge sorumlusu olan Özcan Nazlım ise Vezirköprü, Bafra ve Alaçam dahil olmak birçok ilçede üretimin verimli geçtiğini aktardı. Nazlım, "Bölgedeki ekiciler bilinçli hareket ediyor. Samsun tütününün yeri ve özelliği her zaman ayrı'' dedi.
