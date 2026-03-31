Kilosu 320 TL'ye kadar çıkmıştı. Sezon ilerledikçe fiyatı çakıldı
31.03.2026 11:36
İHA
Giresun’da serbest piyasada düşmeye devam eden fındık fiyatını yeni sezon için rekolte belirleyecek.
Serbest piyasada Giresun kalite fındık 220 TL’den işlem görürken, levant kalite ile sivri ve kara fındık çeşitleri ise 180 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Giresun merkezde fındık ticareti yapan Sezgin Kumaş, sezon boyunca fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.
Kumaş, "Sezon başında 200 TL olarak taban fiyat açıkladı. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar yükselerek 50 randıman fındıkta 320 TL seviyesine kadar çıktı. Ancak sezon ilerledikçe fiyatlar düşüşe geçti. Serbest piyasada 320 TL’ye kadar çıkan fiyatlar daha sonra gerilemeye başladı'' ifadelerini kullandı.
Kumaş, önümüzdeki süreçte fındık fiyatlarının daldaki rekolteye bağlı olarak şekillenmesinin beklendiğini söyleyerek şöyle konuştu:
“Şu anda fındık fiyatı bu seviyelerde devam eder ancak bundan sonra fındık fiyatını belirleyecek olan yeni sezon için daldaki rekolte emareleri olacaktır. Rekolte emareleri iyi olursa fiyatlar stabil devam eder, düşük görünürse fiyatlarda yukarı doğru bir yükseliş gösterebilir.”
Fındık ağaçlarının ürün vermeye başlaması 6 ila 8 yılı buluyor. Uzun ömürlü yapılarıyla öne çıkan ağaçlar, her yıl ürün verebiliyor.
Dayanıklı kök yapısına sahip olan fındık ağaçları, çok yıllık olmaları sayesinde çevreye de olumlu etkiler sunuyor.
Tek sezonluk bitkilere göre, toprak erozyonunu azaltıyor ve su akışını dengeliyor. Yıl boyunca toprağın nemini korumaya yardımcı oluyor.
Daha önce yapılan bilimsel çalışmalar, fındık bahçelerinin karbon tutma kapasitesinin yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Bu özellik, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksitin tutulmasına katkı sağlarken, uzun yaşam döngüsü sayesinde fındık ağaçlarını diğer meyve ağaçlarına kıyasla bu alanda daha avantajlı bir konuma yerleştiriyor.
