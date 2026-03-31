Kilosu 320 TL'ye kadar çıkmıştı. Sezon ilerledikçe fiyatı çakıldı

Serbest piyasada Giresun kalite fındık 220 TL’den işlem görürken, levant kalite ile sivri ve kara fındık çeşitleri ise 180 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Giresun merkezde fındık ticareti yapan Sezgin Kumaş, sezon boyunca fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.

Kumaş, "Sezon başında 200 TL olarak taban fiyat açıkladı. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar yükselerek 50 randıman fındıkta 320 TL seviyesine kadar çıktı. Ancak sezon ilerledikçe fiyatlar düşüşe geçti. Serbest piyasada 320 TL’ye kadar çıkan fiyatlar daha sonra gerilemeye başladı'' ifadelerini kullandı.