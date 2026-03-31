Kilosu 350 liradan satışa sunuldu. Saatler içinde alıcılarına ulaştı
31.03.2026 10:53
NTV - Haber Merkezi
Diyarbakır'ın balıkçıları tarafından yakalanan dev turna balığı, görenleri hayretlere düşürdü.
KİLOSU 350 TL'DEN SATILDI
Köylülerin Fırat Nehri'nde yakaladığı dev turna balığının satışı toptan olarak Çermik ilçesinde gerçekleşti. Çermik'te balıkçılık yapan Halil Taşkın, yakaladığı 120 kilogram ağırlığındaki turna balığını parçaların ayırarak, kilosu 350 TL'den alıcılarına sundu. Vatandaşların ilgiyle izledikleri balığın satışı da yoğun talep gördü. Halil Taşkın, balığı toptan satın aldığını ve fazla büyük olması nedeniyle kiloyla satmak zorunda kaldığını belirtti. Balıkçı, balığın saatler içerisinde satıldığını söyledi.
TURNA BALIKLARININ ÖZELLİKLERİ
Füze şeklindeki turna balıkları, yan tarafları düz vücutları içeriye dönük "köpek dişleri" ile dolu olan uzun, ördek gagasını andıran ağza sahiptir. Genç. yaştaki turna balıklarının yeşil, olgun turna balıkları ise sarımsı-kahverengidir.
Doğalarında yamyamlığın doğal karşılandığı bu balıklar, oldukça aç gözlü avcılardır. Öyle ki turna balıklarının yüzde 90'ı kendi kardeşleri tarafından yenilir. Bu turna balıkları, kendi büyüklüğünün yüzde 70'i büyüklüğünde olan diğer bir turna balığını tamamen yutabilir. Yemek seçenekleri konusunda hiç çekingen olmayan bu balıklar, bütün balık türlerini, kurbağalar, fareler, kemeler, yavru ördekler ve bazen yengeç bile avlar; besinin kısıtlı olduğu dönemlerde ise solucan ve hatta sülük bile yerler.
NEREDE BULUNURLAR?
Turna balıkları Avrupa, Kuzey Amerika ve kısmen Asya'da bulunurlar ve bol su bitkileri olan temiz sularda yaşamayı severler. Türkiye'de ise özellikle kuzey kesimlerinde ve batı da bulunurlar. Kuzey turna balıkları 1,5 metre uzunluğa ve 35-40 kilogram ağırlığına kadar ulaşabilirken, bu ağırlıktaki balıklara rastlamak nadirdir. Bir metreyi geçenlerin çok seyrek tutulduğu balıklar genellikle Sakarya bölgesindeki göletlerde ve Sapanca gölünde bulunur.
