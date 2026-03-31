Kilosu 350 liradan satışa sunuldu. Saatler içinde alıcılarına ulaştı

Füze şeklindeki turna balıkları, yan tarafları düz vücutları içeriye dönük "köpek dişleri" ile dolu olan uzun, ördek gagasını andıran ağza sahiptir. Genç. yaştaki turna balıklarının yeşil, olgun turna balıkları ise sarımsı-kahverengidir.

Doğalarında yamyamlığın doğal karşılandığı bu balıklar, oldukça aç gözlü avcılardır. Öyle ki turna balıklarının yüzde 90'ı kendi kardeşleri tarafından yenilir. Bu turna balıkları, kendi büyüklüğünün yüzde 70'i büyüklüğünde olan diğer bir turna balığını tamamen yutabilir. Yemek seçenekleri konusunda hiç çekingen olmayan bu balıklar, bütün balık türlerini, kurbağalar, fareler, kemeler, yavru ördekler ve bazen yengeç bile avlar; besinin kısıtlı olduğu dönemlerde ise solucan ve hatta sülük bile yerler.