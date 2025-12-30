Kilosu 420 TL'ye satılıyor. Geçen yıla göre talep az

İstanbul'da hindinin 5 bin TL'ye satıldığı yönündeki iddialara değinen Gümüşler, "Biz burada hindiyi 2 bin-2 bin 500 TL'ye satmaya çalışıyoruz. Yine de alıcı bulamıyoruz. Korkarım hayvanlar elimizde kalacak'' dedi.

TEZGAHLARDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Kazın bin TL olduğunu ifade eden Gümüşler, yerli tavuğun 500 liraya alıcı bulduğunu söyledi.

Hindi fiyatları ise 2 bin TL'den başlayıp 3 bin-3 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

Vatandaşların çoğunlukla fiyat sorduğunu belirten Gümüşler "Alım gücü olan alıyor, olmayan alamıyor," sözleriyle yaşanan durgunluğu özetledi.