Kilosu 420 TL'ye satılıyor. Geçen yıla göre talep az
30.12.2025 13:56
İHA
Edirne'de yeni yıl yaklaşırken artış göstermesi tahmin edilen kanatlı hayvan satışlarında beklenen yoğunluk yaşanmadı.
Satıcı Erol Gümüşler, yeni yıl öncesi umutla hazırlık yaptıklarını ancak beklenen hareketliliği göremediklerini söyledi. Fiyatların geçen yıla göre çok fazla artmadığını vurgulayan Gümüşler, enflasyon söylemlerinin sahaya yansımadığını dile getirdi.
''HAYVANLAR ELİMİZDE KALACAK''
İstanbul'da hindinin 5 bin TL'ye satıldığı yönündeki iddialara değinen Gümüşler, "Biz burada hindiyi 2 bin-2 bin 500 TL'ye satmaya çalışıyoruz. Yine de alıcı bulamıyoruz. Korkarım hayvanlar elimizde kalacak'' dedi.
TEZGAHLARDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ
Kazın bin TL olduğunu ifade eden Gümüşler, yerli tavuğun 500 liraya alıcı bulduğunu söyledi.
Hindi fiyatları ise 2 bin TL'den başlayıp 3 bin-3 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Vatandaşların çoğunlukla fiyat sorduğunu belirten Gümüşler "Alım gücü olan alıyor, olmayan alamıyor," sözleriyle yaşanan durgunluğu özetledi.
Tavukçu Emrah Ayaz da hindiye olan talebin geçen yıla kıyasla azaldığını ifade etti. Ayaz, "Bütün hindinin kilosu 420 TL. Ortalama bir hindi 6-7 kilo geliyor. Bu da 2 bin-2 bin 500 TL arasında bir fiyata denk geliyor'' dedi.
SATICILAR SON GÜNLERE UMUT BAĞLADI
Satıcılar, yeni yıla sayılı günler kala talebin artmasını beklerken, satışların artmaması halinde sezonu zararla kapatmaktan endişe ediyor.
