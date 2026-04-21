Kilosu 500 TL'ye satılıyor. Dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu

Van’ın yöresel mutfağında önemli bir yere sahip olan pancar otları, özellikle otlu peynir ve geleneksel yöresel yemeklerin hazırlanmasında kullanılıyor.

Dar gelirli aileler için önemli bir gelir kaynağı olan otlar, bölge halkı tarafından taze tüketildiği gibi kurutularak kış aylarında da saklanıyor. İlk mahsul olarak satışa çıkarılan heliz ve çiriş otlarının kilosu 100 TL’den alıcı bulurken, yeni çıkmaya başlayan uçkun kilosu ise 500 TL’den satılıyor.