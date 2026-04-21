Kilosu 500 TL'ye satılıyor. Dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu
21.04.2026 16:08
DHA
Van'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişen otlar, tezgahlarda satışa sunuldu.
Van’ın yöresel mutfağında önemli bir yere sahip olan pancar otları, özellikle otlu peynir ve geleneksel yöresel yemeklerin hazırlanmasında kullanılıyor.
Dar gelirli aileler için önemli bir gelir kaynağı olan otlar, bölge halkı tarafından taze tüketildiği gibi kurutularak kış aylarında da saklanıyor. İlk mahsul olarak satışa çıkarılan heliz ve çiriş otlarının kilosu 100 TL’den alıcı bulurken, yeni çıkmaya başlayan uçkun kilosu ise 500 TL’den satılıyor.
Van mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan doğal otlar, hem lezzeti hem de şifa kaynağı olarak görülmesi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
İlkbahar aylarında kısa süreliğine çıkan bu otların, önümüzdeki günlerde daha fazla çeşitle tezgahlarda yer alması bekleniyor.
İş yerinin önünde pancar otu satışı yapan Murat Girgin, otların kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından zorlu şartlarda toplandığını belirtti.
Girgin, ‘’Heliz otu yöresel yemeklerin çoğunda kullanılıyor. Özellikle bölgenin meşhur yöresel yemeği keledoşta çok tercih ediliyor. Bunun yanında Van’ın otlu peynirine, çökeleğe katılabiliyor, turşusu da yapılabiliyor. İlk çıktığı için kilosunu 100 TL’den satışa sunuyoruz. Bu mevsimde pancar otlarına yoğun rağbet var" dedi.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.