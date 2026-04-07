Kilosu 70 liraya düştü. Tezgah önünde kuyruk oluştu

İstavritin kilosunun 70 TL'ye kadar düştüğünü dile getiren Köse, "15 Nisan'a, yani sezonun kapanmasına az bir süre kaldı. Mezgit, istavrit, hamsi ve barbun gibi deniz balıkları artık tezgâhlarda yer almayacak. Bu balıkların yerini somon, alabalık, çipura, levrek gibi kültür balıkları alacak. Tezgâhlarda balık olacak ama kültür balıkları yer alacak. Normalde sezonun sonuna doğru fiyatların yüksek olması gerekirken ‘bedava' diyebiliriz. Şu anda hamsi 100 TL, mezgit 200 TL, barbun 200 TL ve istavrit de kilosu 70 TL'den satılıyor. Vatandaşlar bu günlerde kilosu 200 TL'den satılan somona daha çok ilgi gösteriyor. Kılçığının az olması, tavada, fırında ve mangalda pişirilebilmesinin yanı sıra çocukların da kolayca yiyebilmesi nedeniyle somon rağbet görüyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da sezonun kapanmasına kısa süre kala balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu dile getirdiler.