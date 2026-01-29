Kilosu 700 liradan satılıyor. Bu yıl tezgahlara geç geldi

İstavrit, tekir, mezgit gibi balıkların da satışa sunulduğunu ifade eden Tunç, ‘’Yaklaşık 1-1 buçuk aylık bir lüfer bolluğumuz da oldu. Lüferin fiyatı mevsimsel olarak azaldığı için 3-4 katına çıktı. Genel olarak baktığımızda sezon başına göre fiyatlar arttı ama bazı balıklarda fiyatın düştüğün gözlemleyebiliyoruz'' dedi.