Kilosu 700 liradan satılıyor. Bu yıl tezgahlara geç geldi
29.01.2026 10:22
İHA, AA
Çanakkale'de torik tezgahlara geç geldi ama yüzleri güldürdü. Kilosu 700 liradan satılan torik, vatandaşların gözdesi oldu.
Normal iklim şartlarında kasım ve aralık aylarında gelmesi beklenen torik balığı, ocak ayı sonunda geldi. Kilosu 700 liradan satılan torik balığı, kısa sürede ilgi odağı oldu.
Çanakkale'de balık hali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, "Mevcut torik bolluğunu gırgır tekneleri buldu. Hem vatandaşlarımız hem balıkçılar sevindi" dedi.
Balıkçı Hasan Doğuş Tunç, balığın bu sezon tezgahlara geç gelmesinin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Tunç, ‘’Torik balığının kilosunu tezgahlarda 700 liraya satıyoruz. Balıklar 3-5 kilo arasında oluyor. İsteyenlere somon balığı gibi dilim dilim de satabiliyoruz. Yağlı ve omega 3 bakımından çok faydalı bir balık" dedi.
Av sezonu içerisinde balık fiyatlarında iniş ve çıkışların gözlemlendiğini ifade eden Hasan Doğuş Tunç, ‘’Son 2 gündür lezzetli bir hamsi atağı var. Fiyatları 250-300 lira bandında değişiyor'' şeklinde konuştu.
İstavrit, tekir, mezgit gibi balıkların da satışa sunulduğunu ifade eden Tunç, ‘’Yaklaşık 1-1 buçuk aylık bir lüfer bolluğumuz da oldu. Lüferin fiyatı mevsimsel olarak azaldığı için 3-4 katına çıktı. Genel olarak baktığımızda sezon başına göre fiyatlar arttı ama bazı balıklarda fiyatın düştüğün gözlemleyebiliyoruz'' dedi.
