Kilosu 80 TL'ye düştü. Fiyatını duyan tezgaha akın etti
25.03.2026 11:28
İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı Pazarında kilogramı 80 TL'den satılan çileklere vatandaş yoğun ilgi gösterdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde haftanın en yoğun günlerinden biri olan Salı Pazarı'nda tezgahlar hareketlendi. Bursa etiketiyle satışa sunulan çileklerin kilosunun 80 TL olması dikkat çekerken, vatandaşların tezgaha akın ettiği görüldü.
Sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan pazarda çilek tezgahlarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.
Türkiye’de çilek hasadı, iklim koşullarına göre Mart-Nisan aylarında başlıyor ve yaz boyunca sürüyor.
Hasat işlemi, meyvelerin kalitesini korumak ve hızlı bozulmayı engellemek amacıyla sabah serin saatlerde yapılıyor ve yine serin bir ortamda saklanıyor.
Toplama işlemi, Akdeniz gibi bölgelerde Mart-Nisan aylarında başlarken, soğuk iklimlerde ise Haziran-Temmuz aylarını bulabiliyor.
Mart 2026 itibarıyla Türkiye çilek piyasasında fiyatlar bölgelere göre önemli değişiklikler gösteriyor.
Toptan satışlarda çilek fiyatları 50-80 TL aralığında seyrederken, perakende ve marketlerde fiyatlar 200 TL’yi geçebiliyor.
Mersin, çilek üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyor. Mersin'i, Aydın ve Antalya illeri takip ediyor. Bölgesel farklılıklar, hem üretimi hem de tüketici fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor.
YASAL UYARI
TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.