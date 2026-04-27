Kilosu bin 500 lira toplayan zengin oluyor. Ormanın kalbinde altın değerinde bolluk
27.04.2026 10:39
İHA
Kastamonu'da etkili olan ilkbahar yağışlarının ardından ormanlarda adeta 'kuzugöbeği' bereketi yaşanıyor. Kilogramı 1.000 TL ile 1.500 TL arasında alıcı bulan bu nadide mantarı toplamak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ormanların yolunu tutuyor.
KİLOSU 1000 İLA 1500 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR
VATANDAŞA GELİR KAPISI OLDU
Yaşanan bolluğu gelir kapısı haline getiren birçok vatandaş, ormanlardan topladıkları mantarları, pazarlarda ya da mantar alımı yapan firmalara satıyor. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alana giden Hüseyin Tümtürk ve İbrahim Büyükacar isimli iki vatandaş, kısa süre içerisinde yaklaşık 6 kilogram mantar topladı.
Topladıkları mantarları yemek için topladıklarını ifade eden vatandaşlar, emek veren herkesin çok rahat mantar bulabildiğini, özellikle mantarın sabah güneşinin vurduğu alanlarda mantar bolluğunun yaşandığını ifade etti.
SAATLER İÇERİSİNDE BİNLERCE LİRALIK TOPLANIYOR
Saatler içerisinde 6 kilogram mantar topladıklarını ifade eden İbrahim Büyükacar, mantarın özellikleriyle ilgili bilgi vererek, "Toplanan mantarların rengi, altında yetiştiği çam ağacına göre siyah ya da beyaz olarak değişebilir. Rengi farklı olsa da ikisi de kuzugöbeği mantarı. Bugün şansımız yaver gitti, bu biraz da şans meselesi. Doğru yerlerde ararsanız, şansınız da varsa bulabilirsiniz.
SABAH GÜNEŞİNİN VURDUĞU YERLERDE DAHA YOĞUN
Sabah güneşinin vurduğu anlarda daha yoğun yetişir. Yanan ormanlık alanlarda daha fazla olur. Bizim ilçemizde çok şükür orman yangınları olmadı. Mantar bulabilmek için orman yangınlarına gerek yok. Bu da ispatıdır. Burada yaklaşık 6 kilogram mantar var. Bunu değeriyle ölçmemek lazım, burada emek var, parayla ölçmemek lazım. Biz yiyeceğiz" dedi.