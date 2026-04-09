Kim der ki 86 yaşında! 12 torun sahibi "Süper Dede"nin formda kalma sırrı meğer buymuş...

4 çocuk ve 12 torun sahibi Türkkan, yaşı ilerlemiş olanlara spor yapmalarını tavsiye etti. "60-70 yaş ve üzerindeki kişilere bakıyorum yürüyemiyor merdiven çıkamıyorlar" diyen Mustafa Türkkan, "Çünkü spor yapmıyorlar. Kahvehanelerde ya da parkta banklarda oturuyorlar hareket etmiyorlar.



Örneğin bakın Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak vatandaşlara spor yapabilsin diye spor salonu yapmış. Benim tavsiyem ASFİM'lere gelsinler bir saat hareket etsinler çok faydasını görürüler. Sağlıklı bir vücutla hayata tutunmaları daha güçlü olur. Benim ciddi bir sağlık sorunum yok maşallah iyi durumdayım. Düzenli spor yapınca kaliteli uyku uyuyorum, kendimi hep dinç hissediyorum" diye konuştu.