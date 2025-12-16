Kimliğe göre 113 yaşında ama gerçek bambaşka. "Annemin beni 68 yaşında doğurmuş olması lazım"

Havva Koltuk'un 7 çocuğundan en küçüğü Mustafa Koltuk, "Merhum teyzem normalde 90-95 yaşındaydı. Annem, teyzemin küçüğü. Dayım da annemin küçüğü. Yani annem, kardeşler arasından ortanca. Kimliğe göre annem 113 yaşında. Biz o doğum tarihinin yanlış olduğunu biliyoruz, nüfusta öyle yapmışlar. Teyzem büyük, annemin yaşı daha büyük. Hastaneye gittiğimizde zorluk çekiyoruz. Yaşı büyük olduğu için bakmakta zorlanıyorlar, 'Bugün git, yarın gel' diyerek bizi çok oyalıyorlar. Anneme dışarıdan bakıldığında 85-90 yaşında gibi gözüküyor, en azından ben öyle tahmin ediyorum. Bu konuyla ilgili bir akrabamızdan da tam yaş alamadık. Ne teyzem ne de dayım bilmiyordu. Ben 45 yaşındayım. Kimliğe göre hesap yapacak olursak, annem 68 yaşında beni doğurmuş oluyor. Acayip bir hesap. Toplam 7 çocuğu var; 3'ü oğlan, 4'ü kız. En büyüğümüz 60 küsur yaşında. Hastaneye gittiğimde annemle ilgilenilmesini istiyoruz, başka bir şey de istemiyoruz. Resmi yerlerde bizimle ilgilensinler" diye konuştu.