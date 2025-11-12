Kimse yanından bile geçmek istemiyor, duyulan sesler tedirgin ediyor
12.11.2025 13:23
İHA
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Ansır Mağaraları'nda 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kopan devasa kaya parçaları ve zaman zaman duyulan sesler, vatandaşları tedirgin ediyor.
Yazıhan ilçesinde bulunan mağaranın, Roma ve Hitit döneminden izler taşıdığı belirtiliyor. Buzluk Mahallesi'ndeki mağaralarda depremden sonra büyük kayaların kopması sonucu yol kapanırken, bölgede halen kaya düşmelerinin zaman zaman devam ettiği belirtildi.
Bölge sakinleri, depremler öncesi turizme kazandırılması için çalışma yürütülen mağaraların bugün "korku noktasına" dönüştüğünü kaydederken, mağaralarda oluşan risk nedeniyle bölgeye gitmeye çekindiklerini ifade etti.
Depremlerde evlerinin yıkılmasından daha çok mağaralarda kopan kayalardan endişe duyduklarını ifade eden bölge sakinlerinden Nihat Kızılkaya ile Ahmet Faruk Kızılkaya, "Depremde adeta mahşeri yaşadık. Devasa kayalar yolları kapattı. Şimdi bile zaman zaman kaya parçaları kopuyor. Bu nedenle korkuyoruz" diye konuştu.
