Kıraathanede müşterilerin üzerine tavan çöktü, 2 kişi yaralandı

20.12.2025 16:06

DHA

Mardin’de bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavan çöktü. Parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kıraathanede müşterilerin üzerine tavan çöktü, 2 kişi yaralandı
DHA

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavandan sıva parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kıraathanede müşterilerin üzerine tavan çöktü, 2 kişi yaralandı 1
DHA

Olay, saat 13.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta meydana geldi. 

Kıraathanede müşterilerin üzerine tavan çöktü, 2 kişi yaralandı 2
DHA

Eski yapı olduğu belirtilen kıraathanenin tavanındaki sıva parçaları içeride masada oturan müşterilerin üzerine düştü. 

Kıraathanede müşterilerin üzerine tavan çöktü, 2 kişi yaralandı 3
DHA

Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kıraathanede müşterilerin üzerine tavan çöktü, 2 kişi yaralandı 4
DHA

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 