Kıraathanede müşterilerin üzerine tavan çöktü, 2 kişi yaralandı
20.12.2025 16:06
DHA
Mardin’de bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavan çöktü. Parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavandan sıva parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta meydana geldi.
Eski yapı olduğu belirtilen kıraathanenin tavanındaki sıva parçaları içeride masada oturan müşterilerin üzerine düştü.
Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.