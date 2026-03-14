Kiralık arabayla sokak sokak gezip pizzacının şubelerini kundakladı
14.03.2026 09:25
İHA
Bursa'da bir pizza zincirinin eski çalışanı, şirkete ait iki iş yerini kundakladı. Üçüncü bir şubeyi de kundaklama girişiminde bulunan adam fark edilince kaçtı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa'da iki pizza dükkanı kundaklandı.
Edinilen bilgilere göre, Abidin G. isimli şüpheli önce Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan pizza zincirine ait şubeyi ateşe verdi.
Şüpheli daha sonra Beşevler Mahallesi Alim Sokak'ta bulunan aynı zincire ait bir diğer şubeye giderek burada da kundaklama gerçekleştirdi.
Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınlarda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar oluştu.
BİR ŞUBEYİ DAHA KUNDAKLAMAYA ÇALIŞMIŞ
Ayrıca Abidin G.'nin Görükle Mahallesi'ndeki şubeyi de kundaklama girişiminde bulunduğu fakat fark edilince olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
KUNDAKÇI PİZZACININ ESKİ ÇALIŞANI
Şüpheli Abidin G.'nin daha önce, kundakladığı iş yerlerinde çalıştığı ve kundaklama olaylarını kiraladığı bir araçla gerçekleştirdiği de öğrenildi.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.