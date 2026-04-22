Kirazlar zirai dondan kurtuldu. Kayısı ve eriklerden verim alınamayacak

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün incelemelerine göre; badem, kayısı ve erik ağaçlarındaki zarar yüzde 70'e ulaşırken, kiraz ağaçlarındaki zarar ise yüzde 10 oranında kaldı. Çiftçiler don nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Sultandağı'nın Yeşilçiftlik beldesinden bir çiftçi Mustafa Akpınar, "Kayısı ve badem ağaçlarında zirai don nedeniyle yüzde 100 kayıp yaşadık. Hepsi yandı. Geçen yıl da yiyememiştik" diye konuştu. Başka bir üretici de zirai donun vurmasıyla, “kayısı ve bademe yine hasret kalacağız” dedi.