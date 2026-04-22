Kirazlar zirai dondan kurtuldu. Kayısı ve eriklerden verim alınamayacak
22.04.2026 13:00
İHA
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Çay ilçelerinde etkili olan zirai don, bölgedeki meyve ağaçlarında zarara ve kayıplara yol açtı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün incelemelerine göre; badem, kayısı ve erik ağaçlarındaki zarar yüzde 70'e ulaşırken, kiraz ağaçlarındaki zarar ise yüzde 10 oranında kaldı. Çiftçiler don nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Sultandağı'nın Yeşilçiftlik beldesinden bir çiftçi Mustafa Akpınar, "Kayısı ve badem ağaçlarında zirai don nedeniyle yüzde 100 kayıp yaşadık. Hepsi yandı. Geçen yıl da yiyememiştik" diye konuştu. Başka bir üretici de zirai donun vurmasıyla, “kayısı ve bademe yine hasret kalacağız” dedi.
"ŞİMDİLİK DURUM İYİ GÖRÜNÜYOR"
Kiraz üreticilerine yönelik alınan koruyucu önlemler sayesinde kiraz ağaçları yüksek oranda korundu. Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç ise don olayının ardından üreticilerin endişeli bir bekleyiş içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Kayısılarımız yandı, badem ve erikte ciddi hasar var. Yüzde 50'nin üzerinde kayıplarımız var. Bazı bahçelerde ürün kayıpları yüzde 100'e ulaşıyor. Kirazda ise şimdilik durum iyi görünüyor. Umudumuz yeni bir soğuk hava dalgasının gelmemesi ve kirazda bu yıl hedeflenen bolluğun yaşanmasıdır.”
