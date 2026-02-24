Kirli araçları görünce dayanamıyor. Görenler hayran kalıyor, tozlu camları sanat eseri haline getiriyor
İHA
Antalya'nın Aksu ilçesinde ressam Alper Kocabıyık, tozlu araçların camlarını sanat eserine dönüştürüyor.
Aksu ilçesinde yaşayan, 4 yaşından bu yana resim yapan işitme engelli ressam Alper Kocabıyık, alışılmışın dışında bir tuval kullanıyor.
Daha önce kişisel sergi açan ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan genç sanatçı, sokakta gördüğü tozlu araçlara kayıtsız kalamıyor.
Kocabıyık, pamuklu çubuk ve peçeteyi fırça gibi kullanarak araç camlarına manzara resmi çiziyor.
Genellikle İstanbul silüeti, tarihi yapılar ve boğaz manzaralarını çizen genç ressam, sanatı herkesle buluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.
Araç sahiplerinin tepki gösterebileceği endişesini taşısa da sanat tutkusunun ağır bastığını ifade eden Kocabıyık'ın annesi, her gün birkaç araca resim yaptığını söylüyor.
"TOZLU ARAÇLARI GÖRÜNCE DAYANAMIYOR"
Anne Hafize Öztürk, oğlunun resme olan tutkusuna ilişkin "Günde birkaç araca çizim yapıyor. Tozlu araçları görünce dayanamıyor. Araçlarının camında resimleri gören sürücüler ise çok beğeniyor." dedi.
