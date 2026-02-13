Kırmızı listede yer alıyor. Antalya'da ağlara takıldı, bilim insanı da şaşırdı

Boğa vatozlarının genellikle tek ya da çift gezdiklerini dile getiren Gökoğlu, ‘’Sürü halinde gezmeleri çok rastlamadığımız bir durum'' şeklinde konuştu.

Gökoğlu, "35 boğa vatozunun da aynı yerde avlanması Antalya Körfezi'nin biyolojik çeşitliliğini göstermesi açısından çok önemli. Balıkçının bilinçli davranarak canlıları denize salması daha da önemli. Bu balıkların sürü halinde gezdiği literatürde az da olsa var. Antalya Körfezi'nde de sürü oluşturması bu bilimsel çalışmaları destekliyor" dedi.