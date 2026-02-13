Kırmızı listede yer alıyor. Antalya'da ağlara takıldı, bilim insanı da şaşırdı
Antalya'da nesli kritik seviyede bulunan boğa vatozu, bir balıkçının ağına sürü halinde takıldı. Balıkçı, canlı olan vatozları denize geride bıraktı.
Muratpaşa ilçesi falezler açıklarına attığı ağı toplayan balıkçı Zeki Büyükakın, 35 "boğa vatozu" yakaladı.
Sürü halinde vatoz yakalamanın şaşkınlığını yaşayan Büyükakın, vatozların hayatta olanlarını denize geri bıraktı.
Büyükakın'ın çektiği videoları ilettiği Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, boğa vatozlarının Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin dünya ölçeğinde Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'nde yer aldığını söyledi.
Boğa vatozlarının genellikle tek ya da çift gezdiklerini dile getiren Gökoğlu, ‘’Sürü halinde gezmeleri çok rastlamadığımız bir durum'' şeklinde konuştu.
Gökoğlu, "35 boğa vatozunun da aynı yerde avlanması Antalya Körfezi'nin biyolojik çeşitliliğini göstermesi açısından çok önemli. Balıkçının bilinçli davranarak canlıları denize salması daha da önemli. Bu balıkların sürü halinde gezdiği literatürde az da olsa var. Antalya Körfezi'nde de sürü oluşturması bu bilimsel çalışmaları destekliyor" dedi.
Vatozların denizin dibinden midye, istiridye ve balıklarla beslendiğini anlatan Gökoğlu, "Vatozların kuyruğundaki diken zehirli. Balıkçılar yakaladıkları zaman kuyruktaki dikene çok dikkat etmeli ve zarar vermeden denize geri bırakmalı" diye konuştu.
Balıkçı Zeki Büyükakın da boğa vatozlarını 25 metre derinlikte yakaladığını söyledi.
Daha önce birçok kez vatoz yakaladığını ancak boğa vatozu sürüsüne ilk defa denk geldiğini belirten Büyükakın, “Antalya'da nesli tehlike altındaki balıkları araştırdım. O balıklar ağıma denk geldiği an hemen denize salıyorum” ifadelerini kullandı.
