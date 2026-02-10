Kış aylarında satışı artıyor. Geleneksel içecek Avrupa yolunda
10.02.2026 10:02
İHA
Ham maddesi mor havuç olan ve Adana'nın geleneksel içecekleri arasında yer şalgam suyunun, Avrupa Birliği (AB) tescil süreciyle birlikte dünyaya açılması bekleniyor.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan Adana şalgamının, Avrupa Birliği nezdinde de tescillenmesi için Adana Ticaret Odası tarafından çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 19 Nisan 2023'te yapılan başvuru, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 21 Kasım 2025 tarihinde uygun bulundu.
Şehirdeki şalgam üreticileri, Avrupa Birliği tescil başvurusu kabul edilen ürünle ilgili askı sürecinin olumlu sonuçlanmasını ise heyecanla beklemeye başladı.
Kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyen ürünlere olan ilgi artarken, Türkiye’de içecek kategorisinde talebi giderek yükselen şalgamın, dünya genelinde de sevilerek tüketilen bir içecek haline gelmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Geleneksel içecek; mor havuç, şalgam, bulgur, tuz ve su ile yapılıyor. Şalgamın sindirim sağlığını desteklediği, kilo yönetimine yardımcı olduğu, görme yetisini iyileştirdiği ve bağışıklığı güçlendirdiği ifade ediliyor.
Ancak her ne kadar genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu belirtilse de, içerdiği yüksek tuz miktarı nedeniyle tansiyon sorunu olanlar ve hamileler tarafından ölçülü tüketilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
