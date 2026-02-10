Kış aylarında satışı artıyor. Geleneksel içecek Avrupa yolunda

Geleneksel içecek; mor havuç, şalgam, bulgur, tuz ve su ile yapılıyor. Şalgamın sindirim sağlığını desteklediği, kilo yönetimine yardımcı olduğu, görme yetisini iyileştirdiği ve bağışıklığı güçlendirdiği ifade ediliyor.

Ancak her ne kadar genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu belirtilse de, içerdiği yüksek tuz miktarı nedeniyle tansiyon sorunu olanlar ve hamileler tarafından ölçülü tüketilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.