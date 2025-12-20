Kış aylarında tüketimi artıyor ama doğada toplanması yasak

Prof. Dr. Duran Katar, doğadaki saleplerin çok büyük bir kısmının her yıl bir yumru ürettiğini, ertesi yıl o yumrudan yeni bir bitki geliştiğini ifade etti.

Katar, ‘’Fakat bizim üzerinde çalıştığımız saleplerin çok büyük bir kısmı tür olarak her yıl birden fazla yumru üretme özelliğine sahip. Bu da bize tarla şartlarında salebin üretilebilme imkânını sağlıyor. İlerleyen yıllarda Eskişehir'de salep üretiminin yaygınlaşacağını söyleyebiliriz'' şeklinde konuştu.