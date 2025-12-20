Kış aylarında tüketimi artıyor ama doğada toplanması yasak
Kış mevsiminin favori içeceklerinden olan salep, nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, Eskişehir'de salep üretilebileceğini keşfetti.
Prof. Dr. Duran Katar, doğadaki saleplerin çok büyük bir kısmının her yıl bir yumru ürettiğini, ertesi yıl o yumrudan yeni bir bitki geliştiğini ifade etti.
Katar, ‘’Fakat bizim üzerinde çalıştığımız saleplerin çok büyük bir kısmı tür olarak her yıl birden fazla yumru üretme özelliğine sahip. Bu da bize tarla şartlarında salebin üretilebilme imkânını sağlıyor. İlerleyen yıllarda Eskişehir'de salep üretiminin yaygınlaşacağını söyleyebiliriz'' şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Katar, Eskişehir'in salep üretimi alanında lider bir şehir olabileceğini aktardı. Uzman isim, ‘’Her ne kadar dondurma üretiminin merkezi Maraş'ta olsa da, Türkiye'de ve dünya pazarlarında o dondurmanın, yani salebin üretim merkezinin Eskişehir olmaması için hiçbir neden yok'' dedi.
Prof. Dr. Katar, üreticilere yönelik bilgiler de paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Salep, birim alanına fazla miktarda para kazandıran bir ürün. Bir kilogram salebin fiyatı bugün neredeyse bir ton buğdayın fiyatına karşılık geliyor. Bu bölgede üretmeye devam ettiğimiz sürece çiftçinin normal şartlarda kazandığının en az 4-5 katı daha fazla para kazanabileceği bir imkân sunuyor."
