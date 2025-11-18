Kış erken bastırdı, kar kalınlığı bir metreyi aştı
18.11.2025 09:55
İHA
Şırnak'ta kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Kentte kar kalınlığı bir metreyi aştı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin kar mesaisi bu yıl erken başladı.
İlçede kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği Lisetayrı ve Tuzluca köylerinde ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına 4 gündür aralıksız devam ediyor.
Kentte kapalı köy yolu kalmaması için ağır iş makineleriyle yol açan ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.