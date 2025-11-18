Kış erken bastırdı, kar kalınlığı bir metreyi aştı

18.11.2025 09:55

İHA

Şırnak'ta kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Kentte kar kalınlığı bir metreyi aştı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin kar mesaisi bu yıl erken başladı. 

İlçede kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği Lisetayrı ve Tuzluca köylerinde ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına 4 gündür aralıksız devam ediyor.

 

Kentte kapalı köy yolu kalmaması için ağır iş makineleriyle yol açan ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.

