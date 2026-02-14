Kış şartlarında zorlu mesai. Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Turan Çubuk ise yaklaşık 10 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağladığını belirtti.

Kar yağışının Ovacık'ta hayatı zorlaştırdığına işaret eden Çubuk, "Sularımız kesik ve 3 aydır çeşmeden ahıra su taşıyorum. Tüm zorluklara rağmen bu işi severek yapıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Bu işte huzur var ve insan stres atıp moral buluyor" ifadelerini kullandı.