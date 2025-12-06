Kış soğuklarında bitki çaylarına ilgi yoğun. Hangi çaylar içilmeli?
06.12.2025 15:34
İHA
Kış gelmeden, Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısı'ndaki baharatçılar vatandaşlara bitki çayı ve bitki çayı tüketimi üzerine önerilerde bulundu. Kışa girmeden bağışıklığı destekleyecek çayların tüketimi konusunda tavsiyeler verildi.
Kış mevsiminin gelmesiyle hastalıkların da kapıyı çaldığı günlerde tarihi çarşının baharatçıları, bağışıklığı destekleyecek bitki çaylarının üzerinde durdu. Tarihi çarşıda esnaflık yapan Ünsal Gümüş, o çayların şunlar olduğunu söyledi ve devam etti:
"Kış gelmeden önce zencefil, zerdeçal ve çeşitli bitki çayları öneriyoruz. Biz kendimiz de kullanıyoruz, vatandaşlara da tavsiye ediyoruz. Hastalandığımızda kullanmak önemli ama bitki çaylarını kış gelmeden önce düzenli tüketmenin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz."
VATANDAŞA GÖRE SAĞLAM BİR DESTEKLEYİCİ
Uzun Çarşı'nin çay müşterileri ise bitki çaylarını bu dönemlerde düzenli kullandıklarını, hastalıktan korunmak için de sağlam bir destekleyici olduğunu söylüyorlar. Baharatçılarda karanfil, zerdeçal, rezene, adaçayı, ıhlamur ve kekik gibi çaylar mevsimine göre satılıyor ve tüketiliyor.
KIŞ AYLARINDA HANGİ ÇAYLAR İÇİLMELİ?
Zerdeçal çayı, sindirim sisteminin aktif çalışmasında aktif rol oynar. Mide ve bağırsak sorunlarının giderilmesine yardımcı olurken dolaşım sistemine faydalarıyla da kalbin işlevlerini ideal bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur. Zerdal içindeki c vitamini ve diğer bileşenleri sebebiyle de soğuk algınlığı gibi durumlarda bünyenin güçlenmesini sağlar.
Ihlamur Çayı, grip ve soğuk algınlığı semptonlarını azaltır. Vücudun iltihapla savaşını destekler ve bağışıklığı destekler. Vücuttaki sıvı birikimini azaltmayı destekleyerek idrar sökmeyi ve terlemeyi teşvik eder.
Adaçayı, boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı etkilidir ve kronik hastalık etkisini azaltır. Kolestrolü dengelerken de kanser hücrelerinin oluşmasını ve gelişmesini baskılayan bileşenlere sahiptir.
Kuşburnu çayı da c vitamini noktasında zengin bir çaydır. Rutin kış hastalıklarının başında gelen soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir ve semptonları yatıştırır. Bağışıklığı güçlendirir ve vücuttaki iltihapları yatıştırmada güçlü rol oynar.
