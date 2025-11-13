Kışın sıcak, yazın serin tutuyor: 15 günde kullanıma hazır, 6 erkek ustanın elinde şekilleniyor
13.11.2025 09:33
İHA
Güneydoğu'ya özgü doğal tiftikten üretilen şal şepik kumaşının coğrafi işaret tescilinin, Avrupa Birliği (AB) düzeyine taşınması hedefleniyor.
Bölgede kışın sıcak, yazın serin tutması dolayısıyla dört mevsim tercih edilen şal şepik kumaşı, usta ellerde günlerce süren aşamalı uzun uğraşlar sonucunda birçok ürüne dönüşüyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca iki yıl önce coğrafi işaretle tescillenen kumaşın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde bu yıl 'Şal Şepik Dokuma Atölyesi' kuruldu.
Zorlu aşamalardan geçen bu sanat, 6 erkek usta tarafından saf tiftikten hazırlanan iplikler renklendirdikten sonra tezgahlarda elle dokunarak kumaş haline getirilip tasarımlara dönüştürülüyor. Ürünün tescilinin Avrupa Birliği düzeyine taşınması hedefleniyor.
Siirt Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş, ‘’Şu anda enstitümüzde özel sipariş ve satışlarımız devam ediyor. Hedefimiz, şal şepik dokumasının coğrafi işaretini uluslararası, Avrupa Birliği düzeyine taşımak ve bu kumaşı uluslararası platformlarda da temsil etmek" dedi.
Ustalardan Osman Demir, 9 yıldır şal şepik ustası olduğunu ifade etti. Şal şepik kumaşını dokuyarak ürettiklerini kaydeden Demir, sanatın aşamalarını şu şekilde anlattı:
"İlk önce masura sarma aşaması. Masura aşaması da çözgüye hazırlıktır. İkinci aşama da çözgü yapımıdır. Çözgü dediğimizde çaprazlama şeklinde oluşuyor. O da çirişleme dediğimiz üçüncü aşama için yapılıyor. Burada da iplerin pürüzsüz hale getirilip daha rahat dokuması, iplerin kopmasını engellemek için yapılıyor. Dördüncü aşama da gücüden ve taraktan geçirme işlemidir. İpler teker teker gücüden geçirilerek dokumaya hazır hale getiriliyor. Sonrasında ipler tezgaha atılarak kumaş dokunuyor.''
Bu dokuma süresinin yaklaşık 10 gün sürdüğünü ifade eden Demir, kumaşın tamamen bitmesinin ise 15 günü bulduğunu anlattı. Demir, ‘’Dokuma bitikten sonra kumaş yıkanıyor. Yıkandıktan sonra eğer boyama işlemi varsa boyanıyor. Boyama işlemi yapılmayacaksa çelik levhalara sarılıp kaynadıktan sonra prese veriliyor. Bir gece preste kaldıktan sonra kumaş hazır hale geliyor'' şeklinde konuştu.
