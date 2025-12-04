"Kitap okumak cahilliktir" dedi amacının tıklanma olduğu anlaşıldı

Okumanın topluma yararlarından bahsederken Ergenekon, "Benim hemen hemen okumadığım kitap yok. Beni ve dükkanımı bilen bilir. 6-7 bin kitap okumuşumdur. Babam Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın asker arkadaşı. Arif Nihat Asya'nın kızının adı Fırat olduğu için benim adımı da Fırat koymuş. Babadan geliyor" ifadelerini kullandı.

Tüm branşlarda ve eğitim seviyelerindeki öğretmenlerinin kaliteli eğitimciler olduğunu aktaran Ergenekon, "Öğretmenlerim bana yol gösterdiler. Hani derler ya ‘Babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geri olmalıyım' diye. Ben hep hocalarımla ve öğrencilerimle yarıştım. Hiç yeter demedim, devamlı çalıştım. Bana başarı yetmez, başarılar lazım" dedi.