"Kitap okumak cahilliktir" dedi amacının tıklanma olduğu anlaşıldı
04.12.2025 11:06
İHA
Sosyal medyada "Kitap okumak cahilliktir" diyerek paylaşım yapan adamın sadece ünlü olmak için video çektiği ortaya çıktı. Sahaflık yapan içerik sahibi "Bana başarı yetmez, başarılar lazım" dedi.
Sosyal medya hesabında "Kitap okumak cahilliktir" notuyla paylaşım yapan sahaf Fırat Ergenekon'un videosuna kısa sürede binlerce kişi tıkladı. Ankara'da bir sahaf dükkanı işleten Ergenekon, videoya gelen yorumların ardından bir de cevap videosu yayınladı.
Ergenekon, "7 güzel adam"dan biri olan Mehmet Akif İnan'ın öğrencisi olduğunu, yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra sahaf dükkanı açtığını ifade etti. Ergenekon, "7 yıldır video çekiyorum. Bir ara çok para kazandım. O kadar çok izlendim ki, milyonlar izledi. Fakat yapay zeka sayesinde müzikten telif yedim. O yüzden şu an para alamıyorum. Mühim olan para almak değil, ünlü olmak. Şu anda beni Türkiye'de tanımayan yok. Sabahtan beri telefonlarım kilitlendi. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim beni kutluyor" diye konuştu.
"HEMEN HEMEN OKUMADIĞIM KİTAP YOK"
Okumanın topluma yararlarından bahsederken Ergenekon, "Benim hemen hemen okumadığım kitap yok. Beni ve dükkanımı bilen bilir. 6-7 bin kitap okumuşumdur. Babam Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın asker arkadaşı. Arif Nihat Asya'nın kızının adı Fırat olduğu için benim adımı da Fırat koymuş. Babadan geliyor" ifadelerini kullandı.
Tüm branşlarda ve eğitim seviyelerindeki öğretmenlerinin kaliteli eğitimciler olduğunu aktaran Ergenekon, "Öğretmenlerim bana yol gösterdiler. Hani derler ya ‘Babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geri olmalıyım' diye. Ben hep hocalarımla ve öğrencilerimle yarıştım. Hiç yeter demedim, devamlı çalıştım. Bana başarı yetmez, başarılar lazım" dedi.
